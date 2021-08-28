Челси в меньшинстве отстоял ничью в битве с Ливерпулем: видео

Ливерпуль и Челси в центральном матче третьего тура английской Премьер-лиги сыграли вничью – 1:1. При этом лондонцы играли больше тайма в меньшинстве.

Ливерпуль – Челси 1:1

Голы: Салах, 45+3 (пен.) – Гаверц, 22

К слову Динамо семью голами поиздевалось над Колосом в матче УПЛ: видео

После двух стартовых туров АПЛ у Челси и Ливерпуля было одинаковое количество очков, по шесть и даже одинаковая разница забитых и пропущенных мячей 5:0.

Уже на 22-й минуте встречи Челси вышел вперед. Джеймс подал с углового и Гаверц головой отправил мяч под перекладину На 35-й минуте Маунт мог удвоить преимущество своей команды, но удара англичанина не хватило точности.

На 47-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота Челси и показал красную карточку Джеймсу за игру рукой. Приговор судьи безупречно исполнил Салах и забил свой 99-й гол в АПЛ.

Финальный свисток сигнализировал ничью Ливерпуля и Челси в матче третьего тура АПЛ со счетом 1:1.

Ливерпуль – Челси видеообзор