Манчестер Сити переиграл кризисный Челси и приблизился к Арсеналу

У манкунианцев не было проблем в поединке с лондонцами, забив единственный гол усилиями игроков по замене. На этот раз Эрлинг Холанд не отличился результативными действиями.

Челси – Манчестер Сити 0:1

Гол: Марез, 63.

В чемпионате Англии завершился 19 тур АПЛ. Центральный матч был вынесен на четверг, в нем встретились Челси и действующий чемпион страны Манчестер Сити, едущий 24 канал.

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Лондонцы продолжают находиться в кризисе, выиграв только один из последних шести поединков в АПЛ. К тому же команду Поттера атаковала эпидемия травм. Участие в игре не смогли принять Менди, Фофана, Канте, Чилвелл, Джеймс и Лофтус-Чик.

А старт встречи с МанСити принес "синим" новые проблемы. Уже в начале первого тайма тренер был вынужден заменить повреждения Стерлинга и Пулишича.

МанСити хватило одного гола

Естественно, что при таких обстоятельствах лондонцы не могли предложить сопернику высшего класса контригру. Мяч был под контролем манкунианцев, но забить подопечные Гвардиолы смогли только после перерыва.

Сработали замены тренера. На 60-й минуте на поле появились Грилиш и Марез, а уже через три минуты англичанин отдал на алжирца результативный пас. Никто из защитников Челси не успел накрыть Рияза после прострела с фланга.

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Приблизились к Арсеналу

Сити имел еще несколько моментов, чтобы удвоить счет, но в конце концов "горожане" остановились на минимальной победе. Она позволила команде Гвардиолы сократить отставание от Арсенала до пяти баллов. Лондонцы в этом туре поделили очки с Ньюкаслом.

Челси же застрял внутри таблицы на 10 месте. Подопечные Поттера отстают от топ-четверки на десять баллов. Впрочем, уже 8 января "синие" могут отомстить манкунианцам, ведь сыграют против них в Кубке Англии.