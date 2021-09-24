Челси – Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч АПЛ

24 сентября 2021 , 23:05
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Источник:

24 канал

Матч между Челси и Манчестер Сити откроет шестой тур АПЛ. Эти команды сыграли между собой в финале Лиги чемпионов прошлого сезона. В субботу, 25 сентября, они проведут матчи в рамках чемпионата Англии.

Игра между Челси и Манчестер Сити на стадионе "Стэмфорд Бридж" начнется в 14:30 в субботу, 25 сентября.

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Этот матч в Украине покажет канал Setanta Sports. Именно эта платформа обладает правами на показ матчей АПЛ, и недавно договор был продлен до сезона 2024/25.

Канал Setanta Sports доступен в пакетах некоторых операторов кабельного телевидения.

Смотреть онлайн матч Челси – Манчестер Сити можно на платформах:

  • Setanta Sports
  • Megogo
  • Oll.tv
  • sweet.tv

Важно! Доступ к трансляции матчей на каждой из этих OTT-платформ требует регистрации и является платным в зависимости от стоимости пакета.

Автор: Юрій Семенюк