Челси – Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч АПЛ
Источник:24 канал
Матч между Челси и Манчестер Сити откроет шестой тур АПЛ. Эти команды сыграли между собой в финале Лиги чемпионов прошлого сезона. В субботу, 25 сентября, они проведут матчи в рамках чемпионата Англии.
Игра между Челси и Манчестер Сити на стадионе "Стэмфорд Бридж" начнется в 14:30 в субботу, 25 сентября.
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Этот матч в Украине покажет канал Setanta Sports. Именно эта платформа обладает правами на показ матчей АПЛ, и недавно договор был продлен до сезона 2024/25.
Канал Setanta Sports доступен в пакетах некоторых операторов кабельного телевидения.
Смотреть онлайн матч Челси – Манчестер Сити можно на платформах:
- Setanta Sports
- Megogo
- Oll.tv
- sweet.tv
Важно! Доступ к трансляции матчей на каждой из этих OTT-платформ требует регистрации и является платным в зависимости от стоимости пакета.