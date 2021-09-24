Игра между Челси и Манчестер Сити на стадионе "Стэмфорд Бридж" начнется в 14:30 в субботу, 25 сентября.

К теме Месть за Лигу чемпионов: прогноз на матч Челси – Манчестер Сити в АПЛ

Этот матч в Украине покажет канал Setanta Sports. Именно эта платформа обладает правами на показ матчей АПЛ, и недавно договор был продлен до сезона 2024/25.

Канал Setanta Sports доступен в пакетах некоторых операторов кабельного телевидения.

Смотреть онлайн матч Челси – Манчестер Сити можно на платформах:

Setanta Sports

Megogo

Oll.tv

sweet.tv

Важно! Доступ к трансляции матчей на каждой из этих OTT-платформ требует регистрации и является платным в зависимости от стоимости пакета.