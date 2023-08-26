Конкурент Мудрика отыграл на "ура": Челси одержал первую победу из Почеттино, разгромив Лутон

Лондонский коллектив одержал дебютную победу с новым вождем. "Горожане", в свою очередь, еще не почувствовали вкус триумфа в английской элите.

Челси – Лутон 3:0

Голы: Стерлинг, 17, 68, Джексон, 75

Челси и Лутон провели встречу в рамках 3-го тура Английской Премьер-лиги, из которой победителями вышли "аристократы". У Михаила Мудрика, скорее всего, двоякие ощущения после победной игры, пишет 24 Канал.

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Дебют с дебютантами

Украинский вингер, который получил травму, не смог принять участие в поединке против Лутона, чем удачно воспользовался Рахим Стерлинг, которому главный тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино больше доверяет чем Мудрику.

Конкурент Михаила взялся за дело практически со стартовых минут, нагнетая ударами ситуацию у ворот "шляпников. Но вот уже на 17-й минуте матча Стерлинг продемонстрировал феноменальный дриблинг в штрафной соперника, что позволило ему открыть счет в игре.

Команды устроили голевое затишье, а Лутон, в свою очередь, пытался "скалеть зубы" Челси, нанеся 11 ударов, но только один из них оказался в створ ворот. В том моменте новоиспеченный вратарь "синих" Роберт Санчес продемонстрировал отличную реакцию, поскольку после выстрела игрока "горожан" мяч срикошетил от защитника Челси, но вот вратарь удачно справился с опасным моментом, который мог выровнять вес игры.

Игра Санчеса придала уверенность "аристократам" и уже на 68-й минуте игры конкурент украинца Стерлинг оформляет дубль в матче, замкнув прострел. А уже на 75-й минуте поединка тот же Рахим уже ассистировал Николю Джексону, делегировав форварду мяч на дальнюю штангу. Сенегалец, в свою очередь, забил дебютный гол в футболке Челси в официальных играх.

Таким образом, "аристократы" одерживают первую победу под руководством Маурисио Почеттино и занимают 8-е место в АПЛ (4 очка). Дебютант английской элиты Лутон пока проиграл все стартовые встречи ("шляпники" отыграли только 2 матча), поселившись на последнем месте высшего дивизиона "Туманного Альбиона".

Видеообзор матча Челси – Лутон:

Следующие матчи команды сыграют в рамках Кубка Футбольной лиги, где Лутон сойдётся в битве против Гиллингема, а Челси – с Уимблдоном.