Мудрик чуть не вырвал победу для Челси: лондонцы расписали ничью с Ливерпулем в горячем матче

Команды Маурисио Почеттино и Юргена Клоппа обменялись голами в первом тайме. На двоих команды нанесли 30 ударов.

Челси – Ливерпуль 1:1

Голы: Дисаси, 37 – Салах, 18.

В Англии стартовал новый сезон местной Премьер-лиги. Первый тур сразу подарил фанатам горячую битву между Челси и Ливерпулем, пишет 24 канал.

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Оба клуба провалили прошлый сезон и сделали немало перемен летом. Челси обновил нападение и защиту и при этом продал около десяти футболистов более чем на 200 миллионов евро.

Ливерпуль полностью изменил полузащиту, подписав Макаллистера и Собослаи. Оба вышли на "Стэмфорд Бридж" с первых минут. У Челси же из новичков место в старте досталось Санчесу, Дисаси и Джексон, тогда как Мудрика тренер оставил в запасе.

Забили четыре, засчитали два

Первый тайм получился насыщенным и прошел на встречных курсах. Открыть счет смог Ливерпуль, Салах скрытым пасом вывел Диаса один на один с вратарем и колумбиец обыграл Санчеса.

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Чуть позже Салах вроде бы сам удвоил счет, но судья после консультации по VAR отменил мяч. Египтянин залез в офсайд. Конец тайма был за Челси, своим дебютным голом отличился Дисаси.

Француз был первым на мяче после скидки Чилвелла во время углового розыгрыша. А через две минуты рефери уже был вынужден аннулировать гол Челси. Тот же Чилвелл оказался вне игры.

Шанс Мудрика

После перерыва лондонцы владели игровой инициативой, но моменты Ливерпуля были более острыми. Мудрик появился на поле за 9 минут до конца основного времени и мог вырвать для Челси победу.

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Джексон вывел украинца один на один, но Мудрик не смог переиграть Алиссона. Таким образом, команды расписали ничью в шестом очном матче подряд.

Видеообзор матча Челси – Ливерпуль