С мечтами о первом трофее: Мудрик поделился ожиданиями от финала Кубка английской лиги

В воскресенье, 25 февраля, состоится финал Кубка английской лиги. За почетный трофей будут бороться команды Челси и Ливерпуль.

Украинский вингер "синих" Михаил Мудрик за год пребывания на Туманном Альбионе не добыл еще ни одного титула. Финал Кубка английской лиги это шанс для украинца заполнить этот пробел.

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Мудрик: Я уже играл на "Уэмбли"

Накануне решающего матча Михаил Мудрик дал интервью клубной пресс-службе. 23-летний футболист ожидает невероятный за эмоциями поединок.

Я с нетерпением жду финал, особенно против такой великой команды, как Ливерпуль. Это будет интересная игра. Я уже играл на "Уэмбли". Это огромный стадион, вмещающий около 80 тысяч зрителей. Эту атмосферу невозможно не почувствовать, поэтому это замечательный стадион для финала,

– отметил Мудрик.

Отметим, что в последнее время Михаил Мудрик потерял кредит доверия главного тренера "синих" Маурисио Почеттино. Последние три поединка Челси вингер грел скамейку запасных. Последний раз Мудрик выходил на поле 4 февраля. В поединке против Вулверхэмптона (2:4) аргентинский специалист предоставил украинцу 18 минут игрового времени.

Напомним, что Ливерпуль имеет самую большую коллекцию завоеванных Кубков английской лиги. Клубный музей "мерсисайдцев" украшают 9 таких трофеев. У Челси достижения скромнее, но тоже существенные – 5 выигранных Кубков лиги.

Финал Кубка английской лиги между Челси и Ливерпулем состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.