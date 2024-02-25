Український вінгер "синіх" Михайло Мудрик за рік перебування на Туманному Альбіоні не здобув ще жодного титулу. Фінал Кубка англійської ліги це шанс для українця заповнити цю прогалину.

До теми Мудрик за крок від першого трофея за Челсі в бою проти Ліверпуля: анонс фіналу Кубка ліги

Мудрик: Я вже грав на "Вемблі"

Напередодні вирішального матчу Михайло Мудрик дав інтерв'ю клубній пресслужбі. 23-річний футболіст очікує неймовірний за емоціями поєдинок.

Я з нетерпінням чекаю на фінал, особливо проти такої великої команди, як Ліверпуль. Це буде цікава гра. Я вже грав на "Уемблі". Це величезний стадіон, що вміщує близько 80 тисяч глядачів. Цю атмосферу неможливо не відчути, тож це чудовий стадіон для фіналу,

– зазначив Мудрик.

Зазначимо, що останнім часом Михайло Мудрик втратив кредит довіри головного тренера "синіх" Маурісіо Почеттіно. Останні три поєдинки Челсі вінгер грів лаву запасних. Востаннє Мудрик виходив на поле 4 лютого. У поєдинку проти Вулверхемптона (2:4) аргентинський фахівець надав українцю 18 хвилин ігрового часу.

Нагадаємо, що Ліверпуль має найбільшу колекцію завойованих Кубків англійської ліги. Клубний музей "мерсисайдців" прикрашають 9 таких трофеїв. У Челсі здобутки скромніші, але теж суттєві – 5 виграних Кубків ліги.

Важливо! Фінал Кубка англійської ліги між Челсі та Ліверпулем відбудеться у Лондоні на стадіоні "Вемблі". Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.