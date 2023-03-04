Без Мудрика на поле: Челси не без проблем победил аутсайдера АПЛ – видеообзор

Лондонский коллектив одержал первую победу за последние шесть поединков. И та далась "аристокрамтам" не без проблем.

Челси – Лидс 1:0

Голы: Фофана, 53.

Команда из середины турнирной таблицы чемпионата Англии принимала аутсайдера соревнований в рамках 26-го тура АПЛ. Команде Михаила Мудрика удалось минимально переиграть Лидс со счетом 1:0, однако "аристократ" триумф дался не легко. 24 канал.

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Английские коллективы провели довольно ровную встречу, в которой моментами все-таки Челси удавалось доминировать в поединке. Первый тайм команды провели нерезультативно, отличиться желтой карточкой удалось будущему автору забитого мяча.

Челси удалось реализовать свой момент в дебюте второй половины матча. Гол "аристократов" пришел из розыгрыша углового удара, а конкретнее с угла поля. На 53-й минуте встречи Венсли Фофана оказался в нужном месте в нужное время. Центральный защитник "пенсионеров" мощно пробил головой под перекладину ворот Лидса и сменил счет в пользу своей команды, 1:0.

Однако после забитого мяча команды больше не удивляли. Английские коллективы обменивались одиночными атаками, которые изредка приводили к опасности у ворот соперника. Грэм Поттер от занавеса поединка вообще решил выпустить на поле четвертого центрального защитника Чалобу, продемонстрировав свой страх потерять хотя бы минимальную победу над аутсайдером АПЛ. Михаил Мудрик на поле так и не появился.

Таким образом, Челси закрепился в средней части турнирной таблицы, выиграв свой первый поединок за последние 6 встреч. А вот Лидс снова висит на волоске от попадания в зону вылета из высшего дивизиона Англии. "Павлин" от "красной зоны" отделяет всего одно очко.

Видеообзор матча Челси – Лидс: