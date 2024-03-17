Нереализованный пенальти и курьезный автогол: Челси с приключениями вышел в полуфинал Кубка Англии

В воскресенье, 17 марта, состоялся четвертьфинальный матч Кубка Англии между Челси и Лестером. Представитель Чемпионшипа создал серьезные проблемы команде Мудрика.

Челси – Лестер 4:2

Голы: Кукурелья, 13, Палмер, 45+1, Чуквуемека, 90+2, Мадуэке, 90+8 – Дисаси, 51 (автогол), Мавидиди, 62

Команда Маурисио Почеттино провалила текущий сезон, проиграв борьбу за чемпионство и Кубок английской лиги. Только в Кубке Англии "пенсионеры" сохраняли шансы завоевать хотя бы один трофей, пишет 24 Канал.

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Нереализованные моменты Стерлинга и фейл Дисаси

Главный тренер Челси со стартовых минут выпустил Михаила Мудрика, который забил шедевральный гол в предыдущем матче с Ньюкаслом (3:2). Однако первый забитый мяч в ворота Лестера обошелся без участия украинского вингера. Испанский защитник "синих" Марк Кукурелья воспользовался пасом Джексона и результативно пробил с близкого расстояния.

На 25-й минуте матча защитник "лис" сбил игрока Челси в штрафной площадке. Рахим Стерлинг взял ответственность на себя. Однако опытный вингер не сумел переиграть Столярчика.

В конце первого тайма Стерлинг обязан был забивать, но мяч после его удара пролетел мимо ворот.

Вингер частично реабилитировался в следующем эпизоде, когда отдал голевой пас на Палмера. 2:0 – с таким счетом команды ушли на перерыв.

Второй тайм начался с комического автогола Дисаси. Защитник Челси отдавал пас на голкипера, но попал в собственные ворота. Таким образом Лестер сократил разрыв в счете.

На волне подъема "лисы" забили второй гол. Стефи Мавидиди обыграл нескольких соперников и шедевральным ударом закрутил мяч под правую стойку. Кстати, это был первый удар Лестера в створ ворот.

После счета 2:2 Почеттино сделал несколько замен, посадив на скамейку достаточно активного Мудрика, а затем и неудачника Стерлинга. Именно джокер аргентинского специалиста вывел Челси вперед. На 2-й компенсированной минуте Чуквуемека, заменивший Стерлинга, забил третий гол в сетку ворот Лестера.

Окончательную точку поставил Мадуэке, сняв все вопросы о победителе. Челси обыграл Лестер со счетом 4:2 и вышел в полуфинал Кубка Англии.

Видеообзор матча Челси – Лестер