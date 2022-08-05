Украли из-под носа: Челси с рекордом купил игрока, которого МанСити хотел как замену Зинченко

Лондонский Челси официально объявил о переходе левого защитника Марка Кукурельи. До этого игроком активно интересовался Манчестер Сити.

Кукурелья всего один сезон провел в АПЛ, где выступал за Брайтон. Но поразил своей игрой настолько, что топовые клубы в Англии выстроились в очередь за ним. Едва ли не главным претендентом называли Манчестер Сити. "Городяне" очень стремились приобрести испанского защитника, на трансфере которого настаивал Пеп Грвардиола. Фактически поэтому клуб и продал Александра Зинченко – ему не гарантировали места в старте команды, ведь рассчитывали подписать Кукурелью.

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Однако все попытки МанСити подписать Кукурелью потерпели неудачу. Клуб предпринимал как минимум три попытки. Но Брайтон не устроили даже 35 миллионов фунтов стерлингов. А больше в синем Манчестере платить не хотели.

Но нашелся клуб, который принял предложение Брайтона. Им стал Челси. Лондонская команда официально объявила о трансфере Кукурельи. Контракт с ним подписан на шесть лет. Остальные детали не раскрываются.

Инсайдер Фабрицио Романо указывает, что трансфер Кукурельи обошелся "аристократам" в 55 миллионов фунтов стерлингов. Еще семь миллионов Брайтон может получить в качестве бонусов. Таким образом, эта сумма стала рекордом для трансферов левых защитников.

Кроме того. Брайтон получил в аренду Леви Калвилла.