Кукурелья лише один сезон провів в АПЛ, де виступав за Брайтон. Але вразив своєю грою настільки, що топові клуби в Англії вишикувалися в чергу за ним. Чи не головним претендентом називали Манчестер Сіті. "Містяни" дуже прагнули придбати іспанського захисника, на трансфері якого наполягав Пеп Грвардіола. Фактично через це клуб і продав Олександра Зінченка – йому не гарантували місця в старті команди, адже розраховували підписати Кукурелью.

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Однак всі спроби МанСіті підписати Кукурелью зазнали невдач. Клуб робив як мінімум три спроби. Але Брайтон не влаштували навіть 35 мільйонів фунтів стерлінгів. А більше в синьому Манчестері платити не хотіли.

Та знайшовся клуб, який пристав на пропозицію Брайтона. Ним став Челсі. Лондонська команда офіційно оголосила про трансфер Кукурельї. Контракт з ним підписано на шість років. Решта деталей не розкривається.

Інсайдер Фабріціо Романо вказує на те, що трансфер Кукурельї обійшовся "аристократам" у 55 мільйонів фунтів стерлінгів. Ще сім мільйонів Брайтон може отримати як бонуси. Таким чином ця сума стала рекордом для трансферів лівих захисників.

Окрім того. Брайтон отримав в оренду Леві Калвілла.