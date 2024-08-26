Трансферное безумие Челси: Мудрик может получить в одноклубники чемпиона Европы

Лондонский Челси очень активно работает на трансферном рынке и уже имеет в своем составе около 45 футболистов. "Аристократы" планируют подписать еще одного игрока атакующего звена.

Полузащитник Ювентуса и сборной Италии, Федерико Кьеза, попал в сферу интересов Челси. "Пенсионеры" серьезно заинтересованы в подписании левого вингера из Серии А.

Читайте также "Недоволен его игрой": тренер Челси о замене Мудрика в матче против Вулверхэмптона

Челси нужно строить новую раздевалку

В составе "синих" находятся 45 игроков, это абсолютный показатель среди команд Английской Премьер-Лиги. Федерико Кьеза может стать 46 футболистом Челси под руководством Энцо Марески.

Сообщают, что 26-летний итальянец – дешевый вариант для усиления атаки "пенсионеров". По данным Transfermarkt, трансферная стоимость Кьезы оценивается в 35 миллионов евро.

Отметим, если трансфер футболиста "бьянконери" состоится, то для Мудрика возрастет конкуренция на позицию левого вингера в стартовый состав.

К слову. Федерико Кьеза вместе со сборной Италии стал чемпионом Евро-2020. В решающем матче "сквадра адзурра" переиграла англичан в серии пенальти.

В прошлом розыгрыше Серии А Федерико Кьеза сыграл 33 матча в Ювентусе. В итоге 11 результативных действий – 9 голов и 2 ассиста.