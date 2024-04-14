Мудрик против Миколенко в АПЛ: Челси может приблизиться к еврокубкам и добавить проблем Эвертону

Лондонский Челси имеет шансы запрыгнуть в еврокубковый поезд в этом сезоне. Команда Почеттино неудачно играла против аутсайдеров последний месяц, а теперь должна встретиться еще с Эвертоном.

В понедельник, 15 апреля, в чемпионате Англии завершится 33 тур АПЛ. В последней битве уикенда сойдутся два клуба с украинцами в составе – Челси будет принимать Эвертон, пишет 24 канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Эвертон против лиги

Мерсисайдцы борются за выживание в этом сезоне, при этом больше не на футбольном поле, а в кабинетах. Команда Шона Дайча набрала 35 очков и должна была бы занимать 14 место. Впрочем, лига наложила уже два очковых штрафа на Эвертон из-за финансовых махинаций прошлых лет.

Таким образом "ирисок" лишили уже восьми очков, поэтому команда лишь на два балла опережает зону вылета. При этом у Эвертона еще есть два матча в запасе. Важной составляющей мерсисайдцев является Виталий Миколенко, который является игроком основы этого сезона.

Челси мчится к еврокубкам

Челси же после нестабильного старта стал подбираться к зоне вылета. Подопечные Почеттино смогли одолеть крепкие Ньюкасл и Манчестер Юнайтед за последний месяц, но при этом "синие" играли вничью с явными аутсайдерами Брентфордом, Бернли и Шеффилд Юнайтед.

Сейчас лондонцы идут на 9 месте, отставая от МЮ и Ньюкасла (6-7 места) на шесть баллов. Но при этом у команды Почеттино есть две игры в запасе, поэтому успешная концовка сезона может подарить Челси путевку в Лигу конференций или даже в Лигу Европы.

Михаил Мудрик не имеет закрепленного места в основе, ведь Почеттино часто применяет ротацию. В этом сезоне украинский вингер наиграл уже 33 матча во всех турнирах, записав на свой счет 6 голов и два ассиста.

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Прогноз Favbet

Букмекеры отдают предпочтение Челси в отчетном матче. Коэффициент на триумф лондонцев составляет 1,77, тогда как мерсисайдцев – 4,50. Ничья же оценивается в 4,20. При этом эксперты верят в большое количество голов.

На "тотал больше 2,5" можно поставить лишь за 1,55, тогда как на ТМ – за 2,51. Если вы верите в гол от Мудрика, то ваш коэффициент 3,40. В свою очередь точный удар от Миколенко оценивается в 12,00.

За всю историю Челси и Эвертон наиграли 191 очный матч. Преимущество на стороне лондонцев – 75 побед при 59-ти успехах "ирисок" и 57-ми ничьих. В первом круге этого сезона сильнее был Эвертон – 2:0. Тогда Мудрик и Миколенко провели полностью всю встречу.

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