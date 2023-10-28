Челси без Мудрика уступило Брентфорду в матче с убийственным моментом Ярмолюка: видеообзор

В субботу, 28 октября, лондонское Челси принимало Брентфорд в рамках 10-го тура АПЛ-2023/2024. Могло в этом матче быть украинское дерби, но Михаил Мудрик даже не попал в заявку "синих".

Челси – Брентфорд 0:2

Голы: Пеннок, 58, Мбемо, 90+6

Отсутствие Михаила Мудрика изумило поклонников Челси. Особенно после того, как украинец наконец-то открыл счет своим голам в футболке "аристократов". Однако стало известно, что у 22-летнего левого вингера лондонского клуба микротравма, из-за которой он и не попал в заявку хозяев, пишет 24 Канал.

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Без украинца, набравшего отличный ход и вернувшего себе уверенность, хозяевам поля было не так уж легко. Хотя 17 своих ударов в течение 90 минут подопечные Почеттино нанесли, но лишь два из них были в рамку ворот Брентфорда.

А вместо Мудрика позицию левого вингера в Челси закрыл опытный и хорошо знакомый украинскому болельщику Рахим Стерлинг.

"Пчелы" за поединок нанесли лишь 7 ударов, но 5 из которых были в рамку ворот хозяев. Из этих пяти два выстрела закончились голами.

Первого гола в матче пришлось ждать долгие 58 минут, когда Пиннок открыл счет во встрече 0:1.

В середине второго тайма на поле вышел Егор Ярмолюк, понемногу подпускаемый в первую команду Брентфорда.

У него был украинец и свой момент, но Ярмолюку не удалось переиграть голкипера во время быстро контратаки гостей. Убийственный момент упустил Егор, который мог забить свой дебютный гол в АПЛ и еще и ворота клуба своего земляка Мудрика. Но Санчес был на высоте.

В уже компенсированное к матчу время "синие" бросили все силы на ворота соперника. Во время углового Челси в штрафную Бретфорда даже прибежал вратарь Санчес. Но это подключение к стандарту стало голевым для гостей. "Пчелы" отбились из нашествия и вышли в стремительную контратаку, организованную Мбемо и Мопе.

Голкипер Челси пытался догнать соперника и даже сбить Мопе, но поэтому удалось удержаться на ногах. Да еще и отдать передачу на Мбемо, забившего уже в пустые ворота. Гости увели со счетом 0:2.

Команда Почеттино снова не удалось переиграть неудобный для них Брентфорд.

Благодаря этой выездной победе Брентфорд обогнал Челси в турнирной таблице АПЛ – 11-ю и 12-ю позиции соответственно. Теперь между клубами балл разницы в пользу "пчел" – 13 против 12 у "синих".

Видеообзор матча Челси – Брентфорд