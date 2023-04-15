Встреча с экс-тренером: Лэмпард намекнул на появление Мудрика в матче против Брайтона

15 апреля 2023, 09:40
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Источник:

Football London

В субботу, 15 апреля, Челси сыграет дома против Брайтона в рамках 31-го тура АПЛ. Главный наставник "аристократов" Фрэнк Лэмпард рассказал о возможных кадровых ротациях состава, если сравнивать с предыдущей игрой в Лиге чемпионов.

Автор: Софія Кулай