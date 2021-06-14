Чехия забила потрясающий гол с центра поля в ворота Шотландии на Евро-2020: видео

Форвард сборной Чехии Патрик Шик решил побороться за звание автора лучшего гола Евро-2020. В матче против Шотландии в понедельник, 14 июня, он забил ударом с центра поля.

На 52-й минуте матча шотландцы были в атаке. Но прострел удалось заблокировать. Мяч отлетел к Шику, который был еще на своей половине поля. Он бросился к воротам соперника. Но как только пересек центральную линию поля, то решил нанести удар по воротам.

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Оказалось, что голкипер сборной Шотландии Маршалл опрометчиво вышел за пределы штрафной. И не успевал вернуться в ворота.

Мяч после удара Шика пролетел над голкипером и залетел в ворота. А за мячом в сетке ворот оказался и сам Маршалл, который пытался до последнего добраться до мяча.

Видео невероятного гола Шика с центра поля

Этот гол стал вторым для Шика в этом матче. До этого он в первом тайме открыл счет ударом головой.

Стоит добавить, что гол Шика может посоревноваться с голом Ярмоленко за звание лучшего на Евро-2020. Украинский полузащитник отметился невероятным ударом в матче с Нидерландами – мяч влетел под перекладину ворот над голкипером.