Возвращение Мурика: Ребров объявил заявку Украины на матч Лиги наций против Чехии
Источник:УАФ
Во вторник, 10 сентября, сборная Украины сыграет второй матч в рамках Лиги наций. Следующим соперником команды Реброва стала Чехия.
В субботу, 7 сентября, Украина встречалась с Албанией. Накануне матча с Чехией в официальной заявке произошли некоторые изменения.
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С Мудриком и без Сидорчука
На этот раз в украинскую заявку не попал полузащитник Сергей Сидорчук. Однако к составу присоединился Михаил Мудрик, который пропустил первый матч с Албанией из-за повреждения.
Официальная заявка сборной Украины на матч против Чехии / Фото УАФ
Напомним, что из-за травм участие в сентябрьских матчах Лиги наций не сыграют центрбек Динамо Денис Попов и форвард Ромы Артем Довбик.
Обратите внимание! Матч 2-го тура Лиги наций Чехия – Украина состоится 10 сентября в 21:45 по киевскому времени.
Отметим, что матч первого тура против Албании, Украина проиграла со счетом 1:2.