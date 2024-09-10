Молитвы уже не помогут: Кополовец сделал неутешительный прогноз для Украины на игру с Чехией

Во вторник, 10 сентября, состоятся матчи второго тура Лиги наций-2024/2025. В одном из них сборная Чехии дома будет принимать Украину.

Игра состоится в Праге на стадионе "Eden Arena". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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Разочарование в выступлениях сборной Украины

Обе команды уступили в стартовом туре Лиги наций и не вышли из группы на Евро-2024. Поэтому будут иметь целью завершить черную полосу и вернуться к положительным результатам.

Своими ожиданиями от этого поединка поделился бывший футболист Михаил Кополовец. Он раскритиковал игроков сборной Украины и заявил, что после последних неудач ничего не ожидает от них в матче против Чехии:

Я ничего не ожидаю. А что ожидать? Ну вот что мы можем ожидать? Вы меня застали врасплох, потому что я ничего не ожидаю. А что можно ожидать после таких матчей? Кто-то спрашивает: "Как мы так проигрываем против Албании?". Да это действительно наш уровень. Мы такая сборная. Мы так играем в футбол. Мы просто слабее всех команд, к сожалению. Дело не в характере и самоотдаче, мы просто реально слабее. Вот и все.

Также Кополовец сделал прогноз на матч Чехия – Украина. Он заявил, что хочет ошибиться, но думает, что команда Реброва потерпит поражение.

"Конечно, хотелось бы, чтобы мы выиграли хотя бы 1:0. Но честно, я не знаю на что эта сборная способна. Я не вижу ни в одном матче, чтобы она... Хотелось, чтобы мы выиграли 1:0, но мне кажется, что мы проиграем", – сказал Михаил.

Важно. Матч Чехия – Украина будут транслировать на Megogo и местных каналах Суспільного. Также на сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция.

Напомним, что это будет шестая очная встреча между соперниками. Сейчас преимущество за Украиной – две победы, две ничьи и одно поражение.