Чехия – Украина: где купить билеты на матч сборной в Лиге наций
Источник:УАФ
Во вторник, 10 сентября, сборная Украины по футболу сыграет второй матч в Лиге наций сезона-2024/2025. "Сине-желтые" в гостевом поединке встретятся с Чехией.
В стартовом матче Лиги наций украинские "львы" уступили Албании и потеряли очки. Подопечные Сергея Реброва имеют шанс реабилитироваться в Праге.
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Где приобрести билеты на игру сборной Украины
Продажа билетов на игру Чехия – Украина в Лиге наций продолжается. Какие условия нужно выполнить для приобретения билетов:
- Один болельщик может приобрести не более, чем четыре билета. После покупки проверяйте электронную почту, а затем распечатайте билет, чтобы попасть на матч, или загрузите на телефон.
- Билеты для украинцев продаются, только на секторы: 119-й, 120-й, 121-й и 122-й.
Стоимость билетов:
- Билет в фан-сектор стоит 490 крон.
- Билет для детей, которые имеют рост менее 150 сантиметров – скидка 50 процентов.
- Билет для людей с ограниченными возможностями в колесном кресле – 190 крон.
Обратите внимание! Билеты на матч Лиги наций Чехия – Украина можно приобрести – по ссылке. Детям до двух лет вход на арену запрещен.
Отметим, что поединок Чехия – Украина начнется в 21:45 (по киевскому времени) и в 20:45 (по местному). Место проведения матча – Прага, стадион "Eden Arena".