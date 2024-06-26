Чехия покидает Евро-2024: Турция завоевала выход в плей-офф со второго места

Сборная Турции одолела команду Чехии в заключительном матче на групповом раунде. Турки воспользовались численным большинством, которое получили уже на 20-й минуте встречи.

Чехия – Турция – 1:2

Голы: Соучек, 66 – Чалханоглу, 52, Тосун, 90+4

На арене "Фолькспаркштадион" в Гамбурге состоялся матч третьего тура группового раунда чемпионата Европы 2024, в котором встречались сборные Чехии и Турции, пишет 24 Канал.

Читайте также Прогнозируемая ничья: Румыния и Словакия мировой "похоронили" Украину на Евро-2024

Турция вышла в 1/8 финала Евро-2024

Первый тайм завершился без голов, однако событие, которое существенно повлияло на ход игры, все же произошло. На 20-й минуте Антонин Барак шипами стал на ногу противника и получил второе предупреждение, оставив чехов в меньшинстве.

Численным большинством Турция воспользовалась уже в начале второй 45-минутки. Чалханоглу ударом в одно касание отправил мяч в ворота чехов.

Казалось, что на этом интрига была похоронена, ведь чехам для выхода в плей-офф была необходима исключительно победа. Однако на 66-й минуте Хори помешал голкиперу забрать мяч во вратарской зоне, чем воспользовался Соучек, который расстрелял ворота, вернув равновесие на табло.

После этого чехи, почувствовав привкус крови, вдесятером пытались вырвать победу. Едва не удалось сделать это за 8 минут до конца основного времени, однако взятие ворот от Кухта не было засчитано из-за зафиксированного нарушения правил.

В компенсированное время Кекчю отпасовал слева на Тосуна, тот сместился в центр и пробил точно в дальний угол, вырвав для Турции победу.

Турция сохранила за собой второе место в группе F, несмотря на сенсационную победу Грузии над Португалией в параллельной игре, и вышла в 1/8 финала. Чехия заняла четвертое место в квартете и оставила континентальное первенство.