Украине приготовиться к сомнительной работе ВАР: президент УЕФА хочет выхода боснийцев на Евро-2024

Украина узнала соперников по пути плей-офф отбора к Евро-2024. В полуфинале команда Сергея Реброва сыграют против Боснии и Герцеговины.

В случае победы подопечные Сергея Реброва сыграют в финале плей-офф против победителя пары Израиль – Исландия. Однако сначала украинцам нужно пройти боснийцев в полуфинале плей-офф, который состоится 21 марта 2024 года.

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Чеферин снова на что-то намекает?

За несколько дней до жеребьевки Александер Чеферин выдал очередное интересное заявление о будущем сопернике "сине-желтых".

Тогда президент УЕФА выразил желание видеть боснийскую сборную в финальной части чемпионата Европы-2024 в Германии.

Я рад, что три сборные из этого региона близки к тому, чтобы попасть на чемпионат Европы. Сербия, Хорватия и Словения. Я хотел бы, чтобы Босния и Герцеговина и Северная Македония также попали на чемпионат, но у них нет шансов. У Боснии и Герцеговины есть выход в плей-офф, но то, как они играют... Я бы, конечно, хотел, чтобы как можно больше сборных из этого региона попали на чемпионат Европы,

– заявлял Чеферин.

И снова глава УЕФА поддержал соперника Украины. Такие заявления Чеферина украинские болельщики слышат не в первый раз. Перед игрой Украина – Италия Чеферин громко заявил, что "скуадра адзурра" должна быть в финальной части Евро-2024, ведь ее присутствие там очень важно.

После этих слов поддержки Италии фанаты сборной Украины ожидали оснований в виде работы судей. Один из таких моментов в матче все-таки состоялся. Уже в компенсированное к поединку время Михаил Мудрик после прикосновения его ноги упал в штрафной соперника. Однако главный судья встречи Хесус Хиль Мансано даже не стал уходить, чтобы просмотреть этот момент на видеоповторе.

Интересно, что после завершившегося нулевой мировой матча, подошедшей "скуадро адзурри", даже некоторые итальянцы не отрицали, что в этом моменте с падением Мудрика можно было ставить пенальти.

Поэтому после слов Чеферина о боснийцах украинцам нужно готовиться к схожим моментам в полуфинале плей-офф в плане работы судей, особенно тех, кто будет сидеть по системе ВАР.