Эпический финиш: украинская легкоатлетка вырвала медаль на ЧЕ, когда соперница уже праздновала

В пятницу, 7 июня, в Риме начался чемпионат Европы по легкой атлетике. Уже в стартовый день он подарил болельщикам невероятную развязку в одной из дисциплин, которую запомнят надолго.

Это произошло на дистанции 20 километров по спортивной ходьбе. Бронзовую медаль завоевала украинская спортсменка Людмила Оляновская и сделала она это в очень эпическом стиле, пишет 24 Канал.

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Невероятная драма на финише

Украинка ворвалась в топ-3, когда шансов на это, казалось, уже нет, Оляновская перед самым финишем опередила испанку Лауру Гарсию-Каро, которая со своим флагом уже заранее праздновала попадание на пьедестал!

Смотрите видео эпического финиша Оляновской

Украинская легкоатлетка пересекла финишную линию третьей со временем 1:28:48. Это позволило ей не только завоевать медаль континентального первенства, но и выполнить олимпийский норматив, который составлял 1:29:20. Людмила Оляновская во второй раз выступит на Олимпиаде (в Токио она заняла 43 место).

ЧЕ-2024. Спортивная ходьба (20 километров)

Антонелла Пальмизано (Италия) – 1:28:09 часа Валентина Траплетти (Италия) – 1:28:37 часа Людмила Оляновская (Украина) – 1:28:48

Отметим, что для Украины эта медаль стала первой на чемпионате Европы по легкой атлетике. Всего нашу страну представляют 46 спортсменов на турнире, который продлится до 12 июня.