Клуб Второй лиги объявил о трансфере футболиста, игравшего в аннексированном Крыму: позорные фото

Чайка решила пригласить игрока, который два года провел в чемпионате Крыма под оккупацией и не сторонился ставить геотег "Россия". Правда, позже клуб удалил пост о подписании с инстаграммами.

После начала полномасштабного вторжения в Россию украинский футбол стал закрытым для представителей страны-террористки. Впрочем, предателей нашей Родины в игре №1 все еще достаточно, к сожалению.

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В скандал попал футбольный клуб Чайка из Петропавловской Борщаговки (Киевская область). В преддверии рестарта сезона 2022-2023 команда представила трех новичков – нападающего Смитюха Александра и полузащитников Владислава Кулакевича и Алексея Тищенко.

Именно подписание последнего и вызвало негодование. Дело в том, что Тищенко играл в чемпионате Крыма уже после аннексии полуострова Россией. Он выставлял в инстаграмме фотографии с Кубком Крыма, а также геотегом "Россия, Крым, город Симферополь". В настоящее время эти снимки удалены.

Что известно о Тищенко

Согласно данным Transfermarkt, Алексей является уроженцем Николаева В момент аннексии Крыма полузащитник выступал за Таврию, но летом 2014 года перебрался в латвийскую Юрмалу.

В 2016 году он перешел в ФК Врадиевка (Николаевская область), а уже через год оказался в Крымтеплице. На оккупированной территории Тищенко провел два сезона, в том числе и за Кызылташ из Бахчисарая.

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Футболист вернулся на подконтрольную Украине территорию в 2019-м, став игроком Мира из Горностаевки. После этого он поиграл за МФК Первомайск и Васт, пока не перешел в Чайку.

Сам клуб из Петропавловской Борщаговки сначала удалял негативные комментарии к посту о подписании Тищенко, а позже и вовсе удалил новость о его подписании. После десяти туров второй лиги команда идет на третьем месте, отставая от лидера на 9 баллов.