Игрок сборной Турции наступил шипами на лицо оппоненту: видео дикого момента в Лиге наций

Защитник сборной Турции Чаглар Сеюнджю грубо сыграл против своего визави из Уэльса. К счастью, игроку британской команды удалось избежать серьезной травмы.

В эти дни в Европе проходят матчи Лиги наций УЕФА. В пятницу, 6 сентября, в рамках четвертой группы дивизионе В между собой встречались Уэльс и Турция, пишет 24 Канал.

По теме Что стоит знать о Лиге наций 2024-2025: формат и расписание матчей, соперники и мотивация Украины

Шипами в лицо

Команды являются фаворитами своего квартета, поэтому подошли к очной битве в полной боевой готовности. В конце концов матч завершился ничьей 0:0, но запомнился неприятным моментом.

В ходе игровой борьбы за мяч боролись Киффер Мур и Чаглар Сеюнджю. Валийский форвард упал, тогда как его соперник умудрился наступить шипами Кифферу на лицо.

Видео жесткого момента матча Уэльс – Турция:

К счастью, Муру удалось избежать травмы, а Сеюнджю так и не получил даже желтую карточку. В конце концов она была бы второй для него и оставила бы турок в меньшинстве.

Читайте также Шаткое преимущество на стороне "сине-желтых": история противостояния Чехия – Украина перед Лигой наций

Более того, уже через три дня нападающий Шеффилд Юнайтед вышел в основе валлийцев против Черногории и даже отметился голом. К слову, после двух туров в этой группе лидируют как раз Турция и Уэльс, у которых по 4 очка.

В свою очередь Исландия имеет три балла, а черногорцы идут без очков. Напомним, что Украина также играет в лиге В, но в первой группе. Команда Реброва неудачно стартовала в турнире – 1:2 от Албании.