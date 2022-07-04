Женская сборная Украины по футзалу переписала историю Евро: видео церемонии награждения

Женская сборная Украины переписала историю украинского футзала. Подопечные Олега Шайтанова завоевали "бронзу" Евро-2022.

Украинки не сдерживали эмоции после исторического достижения

3 июля украинская сборная сыграла в матче за третье место "Финала четырех". Соперником "сине-желтых" стала Венгрия, проигравшая в полуфинале Португалии – 6:0, пишет 24 канал.

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Поединок был под полным контролем украинок, которые благодаря классной комбинации, оконченной Юлией Титовой, первыми размочили нули на табло. Во втором тайме подопечные Шайтанова удвоили преимущество после мощной пушки от Снежаны Воловенко – 0:2.

Конечность поединка была очень напряжена. Венгры бросили все карты на паркет, выпустив пятую полевую, что дало результат. Хорват отквитала один гол. Но больше соперниц Украины не хватило. В итоге – 1:2, победа украинок.

Женская сборная Украины впервые в истории завоевала "бронзу" чемпионата Европы-2022 по футзалу. Во второй раз "сине-желтые" в Гондомаре таки завоевали награды.

В первом матче Евро-2022 Украина разгромно уступила Испанию со счетом 9:0.

После финального поединка проходила церемония награждения, в которой приняли участие украинки. Первой среди наших девушек на пьедестал поднялась опытная Юлия Форсюк, капитан сборной. Футзалистки были в хорошем настроении и не сдерживали своих эмоций. Украинки прошли по коридору, который выстроили испанки, защитившие звание чемпионок Европы.

Испанские футзалистки обнимали украинок и подавали руку. Ведь большинство девушек знакомы между собой. Последним свою заслуженную награду получил главный тренер команды Олег Шайтанов.

В финале Испания обыграла Португалию только в серии послематчевых пенальти.

Церемония награждения Украины: смотрите видео