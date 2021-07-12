Церемония награждения сборной Италии на Евро-2020: видео

Сборная Италии стала победителем Евро-2020. После финала состоялась традиционная церемония награждения.

Церемония награждения началась через несколько минут после того, как Доннарумма отразил пенальти Сака и принес Италии победу на Евро-2020.

Как это было Все дороги ведут в Рим: Италия ошеломила Англию в финале Евро-2020, выиграв по пенальти

Первыми свои награды получили арбитры. После этого игроки сборной Англии как команды, которая уступила в финале. Английские футболисты почти сразу же снимали с себя серебряные награды.

После этого дошла очередь до игроков сборной Италии. Первым по золотую медаль отправили защитника Леонардо Спинаццолу. Он получил травму в четвертьфинале и может пропустить год из-за повреждения. Но его пригласили на финал. Поэтому во время церемонии игрок передвигался на костылях.

После того как игроки и тренеры получили золотую медаль, кубок имени Анри Делоне вручили капитану сборной Италии Джорджо Кьеллини.

Видео церемонии награждения победителей Евро-2020

Стоит добавить, что к тому моменту, как итальянцам вручили награды, почти все английские болельщики покинули стадион "Уэмбли".