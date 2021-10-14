С центра поля: футболист забил удивительный гол в чемпионате Катара – видео

Нападающий ФК Катар Юсеф Белайли забил красивый гол в матче 5-го тура чемпионата Катара против Аль-Гарафа. Форвард отправил мяч в ворота соперника с центра поля.

Гол с центра поля

Гостевой поединок против Аль-Гарафа завершился со счетом 2:0, оба мяча забил Бела, но второй гол стал настоящим шедевром.

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На 2-й добавленной минуте голкипер соперника Юсеф Хасан попытался помочь своей команде в атаке и не успел вернуться в ворота. Бела это увидел и с центрального круга мощным ударом отправил мяч четко под перекладину.

Вратарь видел момент удара и пытался добежать до ворот, но спасти команду от гола не успел.

Видео гола