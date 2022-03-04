Цель санкций ФИФА и УЕФА – не уничтожить российский футбол, а остановить агрессию, – Малиновский

Игрок сборной Украины Руслан Малиновский продолжает сражаться с войной в Украине на информационном фронте. Футболист обращается ко всему миру о помощи.

Малиновский: Миранчук шокирован ситуацией в Украине

Ранее Руслан говорил, что его родные остались в Украине. В настоящее время они находятся в Житомирской области.

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Малиновский подчеркнул, что санкции ФИФА и УЕФА не преследуют цель уничтожить российский футбол, они направлены, чтобы остановить агрессию Российской Федерации.

"Я думаю, что им было отправлено уже много месседжей. Если футболисты не станут говорить, то будут играть в футбол между собой и больше нигде.

Санкции ФИФА и УЕФА направлены не на то, чтобы убить российский футбол, а призваны остановить эту агрессию и помочь Украине. Не действовать в этой ситуации нельзя. Враги пришли на нашу землю, чтобы уладить свой вопрос, а мнение украинцев им неинтересно", – отметил игрок национальной команды.

В состав Аталанты входит также гражданин России Алексей Миранчук. Украинец рассказал об отношениях с россиянином.

Мирончук? Он был в шоке с этой ситуацией, поскольку тоже не ожидал начала войны. Я доношу ему информацию из Украины. Думаю, он уже понимает, что это не какая-то операция, а полномасштабное вторжение России в Украину.

– сказал Малиновский.

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