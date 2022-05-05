Цель – победить Усика нокаутом, – Джошуа надеется на досрочную победу

Британский боксер Энтони Джошуа поделился ожиданиями по поводу предстоящего поединка против Александра Усика. Он надеется одержать досрочную победу в реванше против украинца.

Джошуа планирует кардинально сменить тактику

В первом противостоянии против украинца Джошуа потерпел досадное поражение. Александр уверенно победил Энтони и отобрал у него чемпионские титулы.

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В реванше британец надеется отыграться. Он планирует победить Усика нокаутом.

Бой с Усиком длился 12 раундов. Это был мой план на игру, я думал, что могу конкурировать с ним как боксер. И я думаю, что он выиграл на два раунда больше, чем я. Так он и стал чемпионом. Поэтому цель сейчас – вернуться к истокам и победить нокаутом,

– заявил Джошуа.

"Когда я боксирую, то всегда чувствую, как дух соперников угасает. Честно говоря, когда смотришь человеку прямо в глаза и наблюдаешь за его телом, то можешь читать его и наносить удар за ударом. Тогда этот человек медленно угасает", – добавил британский боксер.

Усик – Джошуа: предстоящий бой-реванш