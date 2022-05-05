Цель – победить Усика нокаутом, – Джошуа надеется на досрочную победу
Источник:BoxingScene
Британский боксер Энтони Джошуа поделился ожиданиями по поводу предстоящего поединка против Александра Усика. Он надеется одержать досрочную победу в реванше против украинца.
Джошуа планирует кардинально сменить тактику
В первом противостоянии против украинца Джошуа потерпел досадное поражение. Александр уверенно победил Энтони и отобрал у него чемпионские титулы.
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В реванше британец надеется отыграться. Он планирует победить Усика нокаутом.
Бой с Усиком длился 12 раундов. Это был мой план на игру, я думал, что могу конкурировать с ним как боксер. И я думаю, что он выиграл на два раунда больше, чем я. Так он и стал чемпионом. Поэтому цель сейчас – вернуться к истокам и победить нокаутом,
– заявил Джошуа.
"Когда я боксирую, то всегда чувствую, как дух соперников угасает. Честно говоря, когда смотришь человеку прямо в глаза и наблюдаешь за его телом, то можешь читать его и наносить удар за ударом. Тогда этот человек медленно угасает", – добавил британский боксер.
Усик – Джошуа: предстоящий бой-реванш
- Пока нет официальной даты и места проведения реванша Усик – Джошуа. Ранее вероятной датой называли 25 июня 2022 года.
- Однако после полномасштабного вторжения России на территорию Украины планы по бою резко изменились.
- Ведь после полномасштабного наступления России Усик вернулся в Украину. До этого он находился в Великобритании. Боксер согласовывал вопросы по реваншу.
- Александр вступил в территориальную оборону Киевской области.
- Впоследствии Александр принял решение уехать из Украины, чтобы подготовиться к реваншу против Джошуа. Он неоднократно отмечал, что на ринге от него будет больше пользы, чем с оружием в руках. Также он отметил, что пытается не читать новости о войне, начатой Россией. Боксер хочет сконцентрироваться на предстоящем реванше.
- 7 апреля боксер сообщил, что начал подготовку против боя с британцем. Где именно Александр теперь готовится к предстоящему поединку, пока неизвестно.
- Известный инсайдер сообщил, что бой может состояться уже 23 июля 2022 года. Местом поединка может быть Саудовская Аравия или Великобритания. Об этом также говорил и промоутер британца Эдди Хирн.