Это дух непобедимости, – "Тайра" о мотивации на Warrior Games

Сборная Украины продолжает свое выступление на Warrior Games. В медальном зачете в течение пяти соревновательных дней у национальной команды 37 наград, 18 из которых – золотые!

"Тайра": Для меня пример нашего государства

Парамедыка Юлия Паевская с позывным "Тайра" рассказала о своем возвращении в спорт. По ее словам, физическая активность больше всего помогает ей реабилитироваться, сообщает 24 канал.

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Отметим, что в середине марта по 17 июня "Тайра" была в российском плену.

Спорт для меня это лучшее лекарство, и для физического, и для психологического состояния. Поэтому когда меня выпустили из госпиталя, я сразу узнала, свободно ли мое место в команде и попросила приобщить меня. Мне очень тяжело физически, но я очень стараюсь. Не ожидаю каких-то результатов. Одну медальку уже завоевала, хотя совершенно не рассчитывала на такой результат. Это паверлифтинг, третье место,

– сказала парамедикиня.

Юлия Паевская подчеркнула, что продолжать выступление в национальной команде ее вдохновляет наша страна, мужественно противостоящая российским захватчикам.

"Для меня являюсь примером наше государство, нет сил и нет ресурсов, но мы уже пол года сопротивляемся здоровенной стране. Это дух непобедимости – когда ты не можешь, но все равно делаешь. Если бы не было трудно, надо помнить это все закончится и мы все равно добьемся того, что нам принадлежит, а нам принадлежит победа", – отметила "Тайра".

По словам парамедикини, подобные соревнования, как Warrior Games, очень помогают украинским ветеранам в реабилитации.

Представьте, что после ранения или травмы вы остаетесь дома в четырех стенах, не знаете куда идти, что делать, поэтому падаете духом. Американцы поражены нашей сборной, все ребята показывают хорошие результаты,

– добавила Юлия.

Warrior Games (Игры Воинов)

– это международная спортивно-реабилитационная мера для военнослужащих и ветеранов, получивших ранения, травмы или заболевания при исполнении служебных обязанностей в зоне боевых действий. Мероприятие организует Министерство обороны США с 2010 года по 12 адаптивным видам спорта: стрельба из лука, гольф, шаровая стрельба, легкая атлетика, велоспорт, плавание, гребли на тренажерах, баскетбол на колясках, регби на колясках, паверлифтинг, волейбол сидя.

В этом соревновании принимает Орландо (штат Флорида, США). Турнир продлится до 29 августа.