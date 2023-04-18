Спортивный арбитражный суд пожизненно дисквалифицировал украинского тренера из-за договорного матча

CAS оставил в силе решение УАФ по отстранению Александра Севидова от тренерской деятельности. Наставник получил пожизненную дисквалификацию.

Виноват в договорном матче

В Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне завершили рассмотрение дела Александра Севидова. 53-летний тренер подал иск на УАФ по поводу наложенных санкций.

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В 2018 году ему объявили подозрение в манипуляции результатом матча Мариуполь – Сумы в Первой лиге. В то время Севидов работал наставником приазовской команды.

Первоначально Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ дисквалифицировал Александра на пять лет. Но в 2021 Апелляционный комитет распространил санкции и запретил коучу заниматься тренерской деятельностью пожизненно.

Севидов отрицал свою вину и подал иск в CAS на это решение из-за отсутствия в нем доказательной базы по мнению Александра. В итоге суд в Швейцарии оставил наказание в силе.

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Чем известен Александр Севидов

Александр был известным футболистом во время игровой карьеры. Севидов выступал на позиции нападающего в донецком Шахтере, киевском ЦСКА, луганских Заре и Динамо, московском Торпедо, запорожском и донецком Металлургах, а также Кривбассе и российском Торпедо из Миасса.

Впрочем, больше всего он запомнился в тренерской работе, когда привел донецкий Металлург в бронзу в чемпионате Украины. Кроме этого клуба, Александр возглавлял каменскую Сталь, Гелиос, молдавскую Зимбру, Крымтеплицу, Говерлу, Карпаты, Металлист, Мариуполь и болгарскую Верею.