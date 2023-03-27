Экс-тренер сборной Англии нашел оправдание провальной игре Мудрика

Звезда украинского футбола Михаил Мудрик неудачно сыграл матч против сборной Англии. Бывший наставник "трех львов" нашел объяснение невнятной игре вингера Челси.

Национальная сборная Украины проиграла Англии (0:2) первый матч отборочного этапа Евро-2024. Худшим игроком поединка на "Уэмбли" по оценкам статистических порталов стал вингер Челси Михаил Мудрик.

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Игроки сборной Украины постоянно искали пасом быстроногого футболиста, но защитники Англии не дали возможностей Михаилу воспользоваться своими способностями.

Мудрика нужно было перевести на противоположный фланг

Бывший тренер сборной Англии Сюарт Пирс нашел объяснение неудачам Мудрика. Все дело в защитнике Манчестер Сити Кайле Уокере, перекрывшему "кислород" украинцу.

"Мудрик ничего не сделал в этой игре, а он один из их лучших футболистов. Если бы я был тренером Украины, я бы поставил Мудрика на противоположную сторону поля.

Ибо он противостоял тому, кто умеет играть против него. Я о Кайле Уокере. Мудрик, может быть, один из их лучших. Только потому, что он противостоял Уокеру, он был таким неэффективным", – рассказал Пирс.