"Он способен победить": экс-тренер Фьюри заинтриговал заявлением о бое с Усиком

Джеймс Али Башир, бывший тренер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика поделился мыслями о бое своего экспидопечного против Тайсона Фьюри. Он назвал своего фаворита.

Башир считает, что Фьюри все же способен победить украинца. Однако он считает, что бой будет сложным для обоих боксеров.

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Фьюри: Увидите совсем другое Фьюри

"Единственное, что отделяет Александра Усика от звания абсолютного чемпиона мира – это Тайсон Фьюри. Я думаю, он способен победить. Для обоих ребят это будет очень трудный поединок, потому что они понимают, что стоит на кону.

Тайсон Фьюри хочет стать абсолютом, Александр Усик хочет стать абсолютом, поэтому оба вложат в это сражение все, что у них есть. И поверьте мне, вы не увидите такого Фьюри, который был в поединке с Нганну. Вы увидите совсем другого Фьюри", – сказал Башир.

Когда будет бой