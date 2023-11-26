Башир вважає, що Ф'юрі все ж таки здатен перемогти українця. Однак він вважає, що бій буде складним для обох боксерів.

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Ф'юрі: Побачите зовсім іншого Ф’юрі

"Єдине, що відділяє Олександра Усика від звання абсолютного чемпіона світу – це Тайсон Ф’юрі. Я думаю, він здатен перемогти. Для обох хлопців це буде дуже важкий поєдинок, бо вони розуміють, що стоїть на кону.

Тайсон Ф’юрі хоче стати абсолютом, Олександр Усик хоче стати абсолютом, тому обоє вкладуть у цей бій усе, що в них є. І повірте мені, ви не побачите такого Ф’юрі, який був у поєдинку з Нганну. Ви побачите зовсім іншого Ф’юрі", – сказав Башир.

Коли буде бій