Бывший соперник Зари и клуб по АПЛ: кто вышел в полуфинал Лиги конференций

В четверг, 14 апреля, прошли все четвертьфинальные поединки Лиги конференций. Судьба жребия сформировала интересные полуфинальные встречи.

Три победы гостей

Бывший соперник Зари продолжает борьбу за трофей. Рома смогла собраться после выездного поражения 1:2 и дома разгромить Буде/Глимт, пишет 24 канал.

Интересно узнать Ярмоленко продолжает борьбу за трофей: полуфинальные пары Лиги Европы

Марсель и Фейеноорд только укрепили свои результаты, которые оформили в первых матчах. А вот Лестер смог нанести домашнее поражение ПСВ.

ПСВ – Лестер 1:2 (1:2)

Голы: Захави, 27 – Мэддисон, 77, Перейра, 88

Видеообзор матча ПСВ – Лестер

Рома – Буде/Глимт – 4:0 (5:2)

Голы: Абрахам, 5, Дзаньоло, 23, 29, 49

Рома – Буде/Глимт видеообзор матча

Славия Прага – Фейеноорд – 1:3 (4:6)

Голы: Траоре, 14 – Дессер, 2, 59, Синистерра, 78

Удаление: Качараба, 90+4 (Славия)

Видеообзор поединка Славия Прага – Фейеноорд

ПАОК – Марсель – 0:1 (1:3)

Гол: Пайет, 34

ПАОК – Марсель видеообзор матча

Полуфинальные пары Лиги конференций

Лестер – Рома

Фейенорд – Марсель

. Первые полуфиналы пройдут 28 апреля. Ответные матчи – 5 мая.