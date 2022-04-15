Бывший соперник Зари и клуб по АПЛ: кто вышел в полуфинал Лиги конференций
В четверг, 14 апреля, прошли все четвертьфинальные поединки Лиги конференций. Судьба жребия сформировала интересные полуфинальные встречи.
Три победы гостей
Бывший соперник Зари продолжает борьбу за трофей. Рома смогла собраться после выездного поражения 1:2 и дома разгромить Буде/Глимт, пишет 24 канал.
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Марсель и Фейеноорд только укрепили свои результаты, которые оформили в первых матчах. А вот Лестер смог нанести домашнее поражение ПСВ.
ПСВ – Лестер 1:2 (1:2)
Голы: Захави, 27 – Мэддисон, 77, Перейра, 88
Видеообзор матча ПСВ – Лестер
Рома – Буде/Глимт – 4:0 (5:2)
Голы: Абрахам, 5, Дзаньоло, 23, 29, 49
Рома – Буде/Глимт видеообзор матча
Славия Прага – Фейеноорд – 1:3 (4:6)
Голы: Траоре, 14 – Дессер, 2, 59, Синистерра, 78
Удаление: Качараба, 90+4 (Славия)
Видеообзор поединка Славия Прага – Фейеноорд
ПАОК – Марсель – 0:1 (1:3)
Гол: Пайет, 34
ПАОК – Марсель видеообзор матча
Полуфинальные пары Лиги конференций
- Лестер – Рома
- Фейенорд – Марсель