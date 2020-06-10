Бывший менеджер братьев Кличко и исполнительный директор Klitschko Management Group Бернд Бенте рассказал о знакомстве с украинскими боксерами и работе с ними.

По его мнению, их спортивные результаты – уникальная вещь, которая никогда и никем не будет повторена. Его слова приводит Wringu.net.

К слову Братья Кличко впервые встретились после карантина и посоревновались в армреслинге: фото

"Мое первое впечатление о моих братьях? Что они очень высокие (смеется). У меня рост 190 см, но они произвели огромное впечатление. Благодаря моей журналистской профессии у меня была возможность интенсивно знакомиться с ними. Когда они начали свободно говорить по-немецки, я приглашал братьев Кличко в роли экспертов на ТВ во время боксерских шоу в Германии или тех, которые я комментировал в США", – сказал Бернд Бенте.

Кличко стали популярными во всем мире и были отличным брендом. В 2008 году оба брата стали чемпионами в супертяжелом весе, а в 2011 году, после дуэли с Дэвидом Хэем, братья Кличко имели все титулы в супертяжелом весе в своей семье. Я думаю, что этот подвиг никогда не рможе повториться – два брата, которые имеют все титулы в супертяжелом весе.

Завершение карьеры братьев Кличко