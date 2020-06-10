Бывший менеджер Кличко: Подвиг братьев никогда не повторится
Бывший менеджер братьев Кличко и исполнительный директор Klitschko Management Group Бернд Бенте рассказал о знакомстве с украинскими боксерами и работе с ними.
По его мнению, их спортивные результаты – уникальная вещь, которая никогда и никем не будет повторена. Его слова приводит Wringu.net.
К слову Братья Кличко впервые встретились после карантина и посоревновались в армреслинге: фото
"Мое первое впечатление о моих братьях? Что они очень высокие (смеется). У меня рост 190 см, но они произвели огромное впечатление. Благодаря моей журналистской профессии у меня была возможность интенсивно знакомиться с ними. Когда они начали свободно говорить по-немецки, я приглашал братьев Кличко в роли экспертов на ТВ во время боксерских шоу в Германии или тех, которые я комментировал в США", – сказал Бернд Бенте.
Кличко стали популярными во всем мире и были отличным брендом. В 2008 году оба брата стали чемпионами в супертяжелом весе, а в 2011 году, после дуэли с Дэвидом Хэем, братья Кличко имели все титулы в супертяжелом весе в своей семье. Я думаю, что этот подвиг никогда не рможе повториться – два брата, которые имеют все титулы в супертяжелом весе.
Завершение карьеры братьев Кличко
- Виталий Кличко завершил карьеру в 2013 году в статусе "вечного" чемпиона WBC. В последнем бою нынешний мэр Киева в Москве техническим нокаутом разобрался с Мануэлем Чарром.
- Зато Владимир Кличко об уходе из бокса сообщил летом 2017 года. Последний бой двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе состоялся два года назад – на Уэмбли Кличко-младший уступил британцу Энтони Джошуа.