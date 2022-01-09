Бывший капитан Динамо Морозюк нашел себе новый клуб в УПЛ

В пятницу, 8 января, Черноморец вышел из отпуска под руководством нового главного тренера Романа Григорчука. "Моряки" в ближайшее время заключат контракт с Николаем Морозюком.

Морозюк может возобновить игровую карьеру в Черноморце, сообщает журналист Роман Бебех. Контракт футболиста будет рассчитан на 1,5 года.

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Кроме Николая, к "морякам" может присоединиться Орест Кузык, который сейчас выступает за Рух. Детали о возможном переходе должны появиться в ближайшее время.

26-летний Кузык в этом сезоне выступает в ФК Рух, сыграв девять матчей и забив один мяч. Ранее он также выступал за кипрский Пафос, Десну, Днепр-1, греческую Яннину, Сталь, Говерлу и молодежку Динамо.

Что известно о Морозюке

Черноморец ушел на перерыв 13 командой УПЛ, имея 14 очков в турнирной таблице.

В конце июня прошлого года Морозюк покинул турецкий Ризеспор и с тех пор находится без команды.

Ранее 33-летний защитник также выступал за Динамо, Днепр, Оболонь, Кривбасс и донецкий Металлург. В его активе – 13 игр и один гол за сборную Украины.