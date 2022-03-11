Бывший известный украинский арбитр получил ранения при обстреле Харькова

Мирные жители Харькова уже более двух недель страдают от жестоких обстрелов окупантов из России. 11 марта получил ранение бывший известный арбитр Александр Кран.

Неутешительные новости из Харькова

СМИ сообщают, что во время обстрела российскими оккупантами Харькова был ранен известный в прошлом футбольный судья Александр Кран.

Читайте також Ексгравець збірної України Ващук евакуювався з родиною із Гостомеля

Рефери обслуживал матчи чемпионата Украины в конце 90-х и начале нулевых. До недавнего времени Александр Кран работал наблюдателем арбитража в УПЛ.

Кран находится в одной из больниц под наблюдением врачей. Медики делают все возможное, чтобы пациент как можно скорее поправился.

Желаем Александру Владимировичу скорейшего выздоровления!

Александр Кран получил ранения при обстреле Харькова / Фото FootBoom

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!