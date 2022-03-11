Неутешительные новости из Харькова
СМИ сообщают, что во время обстрела российскими оккупантами Харькова был ранен известный в прошлом футбольный судья Александр Кран.
Читайте також Ексгравець збірної України Ващук евакуювався з родиною із Гостомеля
Рефери обслуживал матчи чемпионата Украины в конце 90-х и начале нулевых. До недавнего времени Александр Кран работал наблюдателем арбитража в УПЛ.
Кран находится в одной из больниц под наблюдением врачей. Медики делают все возможное, чтобы пациент как можно скорее поправился.
Желаем Александру Владимировичу скорейшего выздоровления!
Александр Кран получил ранения при обстреле Харькова / Фото FootBoom
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!