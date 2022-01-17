Бывший игрок и тренер Шахтера официально возглавил клуб Второй лиги

Украинский специалист Игорь Леонов стал главным тренером ФК Нива из Винницы. Клуб сейчас выступает во второй лиге.

15 января он подписал контракт с командой из Винницы. В ноябре руководство Нивы отправило в отставку Владимира Циткина, и исполняющим обязанности главного тренера команды стал Валентин Вишталюк.

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"Игорь Леонов – опытный тренер, который работал в структуре Шахтера, а также в командах УПЛ. Для нашего клуба – это важное усиление. Надеемся, что под руководством нового наставника Нива сможет достичь весомых результатов", – сказал спортивный директор ФК Нива Алексей Свирида.

Что известно об Игоре Леонове