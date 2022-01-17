Бывший игрок и тренер Шахтера официально возглавил клуб Второй лиги
17 января 2022 , 10:23Читати новину українською
Источник:ФК Нива
Украинский специалист Игорь Леонов стал главным тренером ФК Нива из Винницы. Клуб сейчас выступает во второй лиге.
15 января он подписал контракт с командой из Винницы. В ноябре руководство Нивы отправило в отставку Владимира Циткина, и исполняющим обязанности главного тренера команды стал Валентин Вишталюк.
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"Игорь Леонов – опытный тренер, который работал в структуре Шахтера, а также в командах УПЛ. Для нашего клуба – это важное усиление. Надеемся, что под руководством нового наставника Нива сможет достичь весомых результатов", – сказал спортивный директор ФК Нива Алексей Свирида.
Что известно об Игоре Леонове
- Болельщики со стажем хорошо знают Игоря Леонова как бывшего игрока донецкого Шахтера. Он провел за "горняков" 249 матчей. Также Игорь Леонов защищал цвета клубов Австрии, Украины и России.
- После завершения карьеры игрока начал тренерскую работу. Сначала искал таланты для клуба Шахтер. После трех лет работы стал тренером в футбольной академии "горняков", а также тренировал команду Шахтер-3 во Второй лиге.
- В декабре 2010 года Игорь Леонов был приглашен в тренерский штаб мариупольского Ильичевца, а позже исполнял обязанности главного тренера этого клуба. В дальнейшем работал главным тренером клубов УПЛ Арсенал Киев и Минай, который покинул в конце прошлого года.