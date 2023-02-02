Одним из фигурантов дела "пьяных вечеринок" в Киеве оказался бывший футболист
Источник:FanDay
В Украине широко огласилась скандальная история с молодыми ребятами, которые снимали на видео девушек без сознания и издевались над ними. Оказалось, что одним из участников преступления был экс-игрок тернопольской Нивы.
Работники Национальной полиции по горячим следам задержали всех организаторов "пьяных вечеринок" в Киеве. Двум лицам вручено подозрение, а еще шестерым – повестки в военкомат.
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Лучше бы он футболом занимался
Как сообщает FanDay, одним из ребят, получивших повестку, был бывший футболист тернопольской Нивы Магомед Мамешев. Он играл за команду в сезонах 2020/21 и 2021/22.
Директор футбольного клуба Андрей Тихий прокомментировал ситуацию с бывшим игроком команды.
"Лучше бы он футболом занимался. Пробыл он у нас недолго, выходил несколько раз в замену, но проиграл конкуренцию остальным футболистам. Он не тянул Первую лигу, поэтому мы решили отпустить его, чтобы он попробовал себя, возможно, в низшем дивизионе.
В конце 2021 года мы с ним расторгли контракт, без проблем, попрощались и больше не общались. Даже не знаю, где он сейчас.
Ничего о нем, как о человеке, сказать не могу. В коллективе он вел себя нормально, ничем не выделялся, но был парнем с характером", – рассказал директор клуба.Отметим, что Магомед Мамешев является воспитанником киевского Локомотива. В августе 2020 стал игроком тернопольской Нивы. За полтора года он сыграл 13 матчей (12 – в чемпионате Первой лиги, 1 – в Кубке Украины).
Магомед Мамешев в футболке тернопольской Нивы / сайт Нивы Т
Кратко об истории "пьяных вечеринок"
- Несколько молодых парней в Киеве устраивали охоту на девушек.
- Они их напаивали алкоголем, а также давали снотворное.
- Потом негодяи издевались над девушками, насиловали и снимали все на видео.
- Все свои извращения над девушками без сознания публиковали в соцсетях.
- Уже установлены фигуранты, а также места их пребывания.
- Правоохранители проводят необходимые следственные и розыскные мероприятия в рамках начатого уголовного производства.
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