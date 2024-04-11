"Как по графику: утром, днем и вечером": экс-игрок Динамо пожаловался на обстрелы Белгорода

После начала полномасштабного вторжения россияне систематически обстреливают украинские города, уничтожая гражданскую инфраструктуру. Едва ли не больше всего в последнее время страдает Харьков, куда постоянно прилетают ракеты из Белгорода.

Только в течение атаки утром 11 апреля в городе и области прозвучало не менее 10 взрывов. Там уже пришлось вводить графики отключений света.

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В Белгороде тревожно

Однако россияне долгое время не задумывались, что в эту игру можно играть вдвоем. Поэтому жители Белгорода, где российская армия имеет немало военных объектов и размещает свою технику, уже не так радуются так называемой "СВО".

О жизни в этом городе рассказал бывший футболист сборной России, который имеет опыт игры за киевское Динамо, Валерий Есипов. Он назвал "шумной" обстановку в Белгороде и пожаловался на постоянные обстрелы в городе, который до 24 февраля 2022 года жил спокойной мирной жизнью, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

В Белгороде сейчас шумно. Дискомфортно, но не критично. Беспилотники долетают и до Москвы, чего уж там. Но с 30 декабря, когда попали в центр, количество обстрелов увеличилось. Как по графику: утром, днем и вечером.

Несколько дней назад поехали с женой и дочкой в поликлинику, а над нами начала работать ПВО. Забежали в больницу, там укрытие. Посидели минут десять и вышли. Дочка с подругами вскоре едет учиться в Ставрополь, будут жить в гостинице. А мне куда? Весна, огород, рассада – как я брошу дом?" – рассказал Есипов.

Напомним, что ранее на "тяжелые времена" на Белгородщине также жаловался экс-вратарь сборной России Сергей Рыжиков. Однако оба игрока не находят причинно-следственную связь событий, происходящих в этом регионе.

Что известно о Валерии Есипове