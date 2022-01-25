Бывший игрок Динамо отметился пушечным голом в Бразилии: видео победного мяча
25 января 2022 , 11:59Читати новину українською
Источник:24 канал
Красивое взятие ворот увидели фанаты в матче Новоризонтино – Палмейрас в Лиге Паулиста. Один из голов забил бывший игрок Динамо Дуду.
Не гол, а ракета
Футболисты Палмейраса смогли отметиться голом в раздевалку и удвоить преимущество сразу после перерыва. 30-летний левый вингер забил уже в первом матче сезона.
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Гостям удалась атака в три передачи. На завершающей стадии оказался экс-динамовец Дуду, который пушечным ударом с границы штрафной в дальний угол забил второй гол в матче. Выстрел был настолько мощным, что едва не порвал сетку ворот.
В итоге – 0:2 уверенная победа Палмейраса.
Видео гола Дуду
Дуду в Динамо
- Дуду выступал за украинский клуб с августа 2011 года января 2015-го.
- В период выступлений за столичных был арендован бразильским Гремио.
- В своем первом сезоне за киевлян провел лишь 6 матчей, в которых забил 2 гола.