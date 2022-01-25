Бывший игрок Динамо отметился пушечным голом в Бразилии: видео победного мяча

Красивое взятие ворот увидели фанаты в матче Новоризонтино – Палмейрас в Лиге Паулиста. Один из голов забил бывший игрок Динамо Дуду.

Не гол, а ракета

Футболисты Палмейраса смогли отметиться голом в раздевалку и удвоить преимущество сразу после перерыва. 30-летний левый вингер забил уже в первом матче сезона.

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Гостям удалась атака в три передачи. На завершающей стадии оказался экс-динамовец Дуду, который пушечным ударом с границы штрафной в дальний угол забил второй гол в матче. Выстрел был настолько мощным, что едва не порвал сетку ворот.

В итоге – 0:2 уверенная победа Палмейраса.

Видео гола Дуду

Дуду в Динамо