Бывший игрок Баварии приговорен к смертной казни: он поддерживал права людей в Иране
Источник:Report.az
Бывший иранский футболист Али Даэи является ярым борцом за права человека. Из-за чего его приговорили к смертной казни в родной стране.
Экснападающий сборной Ирана и нескольких немецких клубов находится в шаге от смерти. Али Даэи арестовали в конце октября во время одного из митингов в Иране.
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В шаге от смерти
Бывший футболист попал в число 14 тысяч протестующих, которые могут быть казнены за поддержку прав людей. Власти Ирана поддержали такое решение в отношении своих земляков, выступающих против их политики.
Герта и Арминия, бывшие немецкие клубы Даэи, открыто осудили действия Ирана в отношении эксфорварда. Обе команды выразили поддержку Даее на своих официальных страницах в твиттере. Немцы взволнованы последними событиями в Иране и существование смертной казни в современном 21 веке.
Что не скажешь о Баварии – еще один бывший клуб Бундеслиги в карьере иранского футболиста.
Что известно о карьере Даэи
- Долго выступал в родной стране. В 1996 году переехал в чемпионат Катара. А уже через год надел футболку немецкой Арминии.
- Далее в карьере Даэи начался германский период. Нападающий поиграл за Баварию и Герту.
- Али поиграл в Германии 5 лет, после чего направился в ОАЭ. Там пробыл год и вернулся в родной Иран.
- Летом 2007-го повесил бутсы на гвоздь.
- Всего в карьере провел 148 матчей, в которых забил всего 29 голов и сделал 9 ассистов.
- За сборную Ирана отыграл 149 поединков и забил 109 мячей.