Бывший игрок Баварии приговорен к смертной казни: он поддерживал права людей в Иране

Экснападающий сборной Ирана и нескольких немецких клубов находится в шаге от смерти. Али Даэи арестовали в конце октября во время одного из митингов в Иране.

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В шаге от смерти

Бывший футболист попал в число 14 тысяч протестующих, которые могут быть казнены за поддержку прав людей. Власти Ирана поддержали такое решение в отношении своих земляков, выступающих против их политики.

Герта и Арминия, бывшие немецкие клубы Даэи, открыто осудили действия Ирана в отношении эксфорварда. Обе команды выразили поддержку Даее на своих официальных страницах в твиттере. Немцы взволнованы последними событиями в Иране и существование смертной казни в современном 21 веке.