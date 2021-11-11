Бывший футболист Звезды и Александрии Денис Ковба находится в реанимации из-за коронавируса

11 ноября 2021 , 18:12
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Источник:

Инстаграм Надежды Ковбы

Бывший белорусский футболист Денис Ковба попал в реанимацию. У него диагностировали коронавирус.

Денис Ковба попал в реанимацию

О тяжелом состоянии Дениса Ковбы написала его жена Надежда Ковба в инстаграме. Она попросила молиться за его здоровье.


Пост Надежды Ковбы в инстаграме о тяжелом состоянии ее мужа Дениса / скрин

По ее словам, он получает все необходимое лечение, но его состояние крайне тяжелое.

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Кто такой Денис Ковба

  • Денису Ковбе 42 года. Бывший белорусский футболист.
  • В Украине он выступал за Звезду (Кропивницкий) и Александрию.
  • Также в его карьере были выступления за белорусский Локомотив, российские Крылья Советов и Химки и чешскую Спарту.
  • Провел 36 матчей за сборную Беларуси, отметился двумя забитыми голами.
  • В 2018 году он вернулся в Белоруссию – в Витебске возглавил дубль местной команды.
Автор: Ігор Саджениця