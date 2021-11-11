Денис Ковба потрапив в реанімацію
Про важкий стан Дениса Ковби написала його дружина Надія Ковба в інстаграмі. Вона попросила молитися за його здоров'я.
Пост Надії Ковби в інстаграм про важкий стан її чоловіка Дениса / скрін
За її словами, він отримує все необхідне лікування, але його стан вкрай важкий.
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Хто такий Денис Ковба
- Денису Ковбі 42 роки. Колишній білоруський футболіст.
- В Україні він виступав за Зірку (Кропивницький) та Олександрію.
- Також в його кар'єрі були виступи за білоруський Локомотив, російські Крила Рад та Хімкі та чеську Спарту.
- Провів 36 матчів за збірну Білорусі, відзначився двома забитими голами.
- У 2018 році він повернувся до Білорусі – у Вітебську очолив дубль місцевої команди.