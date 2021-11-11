Денис Ковба потрапив в реанімацію

Про важкий стан Дениса Ковби написала його дружина Надія Ковба в інстаграмі. Вона попросила молитися за його здоров'я.


Пост Надії Ковби в інстаграм про важкий стан її чоловіка Дениса / скрін

За її словами, він отримує все необхідне лікування, але його стан вкрай важкий.

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Хто такий Денис Ковба

  • Денису Ковбі 42 роки. Колишній білоруський футболіст.
  • В Україні він виступав за Зірку (Кропивницький) та Олександрію.
  • Також в його кар'єрі були виступи за білоруський Локомотив, російські Крила Рад та Хімкі та чеську Спарту.
  • Провів 36 матчів за збірну Білорусі, відзначився двома забитими голами.
  • У 2018 році він повернувся до Білорусі – у Вітебську очолив дубль місцевої команди.