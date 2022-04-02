Бывший футболист Волыни Задерецкий воюет против оккупантов в Чернигове
2 апреля 2022 , 14:16Читати новину українською
Источник:ютуб-канал "Бомбардир"
Футболист Дмитрий Задерецкий встал на защиту родной страны. Игрок воюет в одной из самых горячих точек военных действий в Украине – Чернигове.
Сменил футбольное поле на военное
27-летний левый полузащитник сменил футбольный мяч на оружие. Дмитрий Задерецкий защищает Украину в адском Чернигове, который стал настоящим "щитом", защищающим столицу Украины от русских.
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Футболист сражается в родном городе. С июня 2021 Задерецкий находится без клуба.
Футбольная карьера Дмитрия Задерецкого
- Дмитрий Задерецкий всю свою карьеру провел в Украине. Выступал за целый ряд клубов.
- Среди этих команд следует выделить луцкую Волынь, черниговскую Десну.
- Последней командой была любительская Нива из Теребовли (Тернопольская область).