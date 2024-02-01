Забыл, как едва не погиб в Мариуполе: бывший футболист сборной Украины возглавил российский клуб

Геннадий Орбу стал главным тренером Звезды из Санкт-Петербурга. Два года назад он с трудом вырвался из блокадного Мариуполя.

Украинский тренер Геннадий Орбу стал главным тренером Звезды из Санкт-Петербурга. Бывший футболист донецкого Шахтера и сборной Украины подписал контракт с клубом второй российской лиги.

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Орбу стал очередным коллаборационистом

Тренерский штаб, работавший до этого, покинул команду, включая известных в украинском футбольном мире коллаборантов Геннадия Зубова и Виталия Виценца. Детали сделки Орбу со Звездой не разглашаются.

На момент полномасштабного вторжения России Геннадий Орбу, на счету которого 17 матчей за сборную Украины, работал в академии ФК Мариуполь. После оккупации Мариуполя он эвакуировался в Бердянск.

"21 день войны я был в Мариуполе. Когда начались обстрелы Мариуполя мы сидели в подвале многоквартирного дома.

Нас там было около двухсот человек. В общем не было никаких коммуникаций: ни света, ни воды, ни газа. Самой главной задачей было прокормить детей и жену", – рассказывал Орбу в марте 2022-го.

Именно в Звезду из донецкого Шахтера недавно сбежал хавбек юношеской команды этого клуба Александр Роспутько. Также в Петербурге ассистентом главного тренера Зенита работает экс-игрок Шахтера и сборной Украины Анатолий Тимощук.