Бывший футболист Ромы и сборной Италии Дамиано Томмази стал мэром Вероны
Источник:Football Italia
Бывший футболист Дамиано Томмази теперь будет управлять итальянским городом Верона. Его избрали мэром во время голосования.
Дамиано Томмази во втором туре выборов опередил действующего мэра города Федерико Сбоарину, набрав 54,4% голосов избирателей.
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При этом Томмази не член ни одной партии, но во втором туре его кандидатуру поддержали левоцентристские демократы и коалиции других партий.
Следует отметить, что Дамиано Томмази родился в провинции Верона (муниципалитет Неграр). И местный футбольный клуб Верона был его первым на профессиональном уровне. А в 1996 году он перешел в Рому, за которую и выступал в течение десяти лет. При этом переходил в римский клуб он в статусе чемпиона Европы в составе молодежной сборной Италии. А за главную команду Италии сыграл 25 матчей и забил два гола. Он был в составе "Скуадры Адзури" на чемпионате мира 2002 года.
С "волками" Томмази выиграл чемпионат Италии и Суперкубок Италии. После этого в его карьере также находились испанский Леванте, английский КПР, китайский Тяньцзинь Теда. В 2009 году игрок вернулся в Италию, где продолжал выступать на любительском уровне за команду Сант-Анна-д'Альфаэдо, где выступали два его брата.
В 2011 году он стал президентом Ассоциации итальянских футболистов. Но и после этого еще однажды вышел на поле. Он подписал контракт с клубом Ла Форита из Сан-Марино в 2015 году и даже забил гол в ворота Вадуца в квалификации Лиги Европы. Но это его команде не помогло. Выступал он за команду до 2019 года.
В 2020 году в Томмазе ушел в отставку по окончании его контракта в Ассоциации итальянских футболистов.